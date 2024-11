Na COP29 tudi o prezrtih vplivih emisij toplogrednih plinov iz vojaškega sektorja

Baku, 19. novembra - Vojaški sektor je odgovoren za 5,5 odstotka svetovnih emisij toplogrednih plinov, a so te v okviru podnebnih pogajanj večinoma prezrte. Izzivi so že pri samem zbiranju podatkov o emisijah, so na dogodku, ki je potekal v okviru COP29 in ga je pomagalo soorganizirati tudi slovensko ministrstvo za obrambo, izpostavili poznavalci področja.