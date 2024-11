Newyorške borze končale neenotno

New York, 18. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so so se pripravljali na nove objave poslovnih rezultatov družbe Nvidia, kupovali pa so tudi delnice družbe Tesla zaradi poročil medijev, da bi lahko novoizvoljeni predsednik Donald Trump ublažil predpise o samovozečih vozilih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.