Turistična zveza podelila priznanja najbolj gostoljubnim krajem

Laško, 18. novembra - Turistična zveza Slovenije (TZS) je v okviru Dnevov slovenskega turizma, ki so se danes začeli v Laškem, podelila priznanja natečaja Moja dežela - znak gostoljubnosti 2024. Med naj turističnimi kraji je zlati znak gostoljubnosti pripadel Radovljici. Razglasili so tudi mlade upe turizma in podelili priznanja turističnim prostovoljcem.