Na odboru DZ za delo različni pogledi na ukrepe za zmanjševanje revščine

Ljubljana, 18. novembra - Na seji odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide so danes na zahtevo NSi obravnavali vprašanje revščine, zaradi katerih tudi zaposleni trkajo na vrata humanitarnih organizacij. Medtem ko v opozicijskih NSi in SDS zagovarjajo nižje davke, po mnenju koalicije ti ne bi rešili težave. Večina na odboru je zavrnila predlagana sklepa.