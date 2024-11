Kmetijski ministri o razmerah na kmetijskih trgih po invaziji na Ukrajino

Bruselj, 18. novembra - Ministri za kmetijstvo in ribištvo držav članic EU so danes v Bruslju nadaljevali razpravo o razmerah na kmetijskih trgih, zlasti po invaziji na Ukrajino. Državna sekretarka Eva Knez je menila, da si je treba prizadevati za rešitve, ki bodo ukrajinskim kmetom zagotovile stabilnost in trajnost.