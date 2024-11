Novomeška komunala v naselju Žabjak odklopila nelegalne vodovodne priključke

Novo mesto, 18. novembra - Komunala Novo mesto je danes v romskem naselju Žabjak odklopila nelegalne vodovodne priključke. Kot so zapisali v sporočilu, so pred tem večkrat obiskali naselje in prebivalcem predlagali, da priključke legalizirajo. Od 32 gospodinjstev jih je predlogu sledilo 14. Tistim, ki tega niso storili, pa so jih danes odklopili.