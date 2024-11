Anketa Nova24TV: Na političnem parketu vodilna stranka SDS

Ljubljana, 18. novembra - Anketa, ki jo je med 11. in 14. novembrom za portal Nova24TV izvedla agencija Parsifal, je pokazala, da bi SDS prejela 25,8 odstotka glasov, če bi bile volitve v DZ to nedeljo. Gibanje Svoboda bi prejelo 12,7 odstotka glasov. V primerjavi z novembrom lani so podporo izgubile vse parlamentarne stranke. Vlade ne podpira 61,8 odstotka vprašanih.