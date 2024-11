Italija podaljšala nadzor na meji s Slovenijo do junija 2025

Rim, 18. novembra - Italija je danes uradno podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, in sicer do junija prihodnje leto, je sporočil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, ki je o tem po telefonu že obvestil notranjega ministra Boštjana Poklukarja in hrvaškega kolega Davorja Božinovića, poročajo tuje tiskovne agencije.