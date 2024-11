Kanada naj bi preprečila zaroto Irana za umor nekdanjega pravosodnega ministra

Ottawa, 18. novembra - Kanadske oblasti naj bi preprečile domnevno zaroto Irana za umor nekdanjega pravosodnega ministra in ostrega kritika Teherana Irwina Cotlerja, je danes poročal kanadski časnik The Globe and Mail. Oblasti so Cotlerja o grožnji obvestile konec oktobra, nato pa so izsledile dve osebi, ki naj bi bile povezane z zaroto.