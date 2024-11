V Ekvadorju razglasili izredne razmere zaradi suše in gozdnih požarov

Quito, 18. novembra - V Ekvadorju so danes razglasili izredne razmere zaradi pomanjkanja vode, suše in gozdnih požarov, ki so ta mesec na jugu države uničili več kot 10.000 hektarjev površin in še vedno divjajo. Kot je sporočila ekvadorska agencija za izredne razmere SNGR, bo ukrep veljal 60 dni in omogoča sprostitev finančnih sredstev za reševanje večplastne krize.