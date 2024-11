Odbor DZ ni obravnaval stanja na RTVS; v SDS za izredno sejo DZ o RTVS

Ljubljana, 18. novembra - Odbor DZ za kulturo, ki je imel danes na dnevnem redu seje, sklicane na zahtevo SDS, obravnavo stanja na RTVS, tega ni obravnaval. Da teme ne obravnava, se je odločil z devetimi glasovi za in šestimi proti. V SDS so zatem imeli novinarsko konferenco, na kateri so predstavili zahtevo za sklic izredne seje DZ na isto temo.