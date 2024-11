V New Delhiju nov mejnik onesnaženosti zraka

New Delhi, 18. novembra - V indijski prestolnici New Delhi, ki se duši smogu, zaradi katerega so oblasti zaprle večino šol, je danes onesnaženost zraka dosegla nov zaskrbljujoč mejnik. Koncentracija mikrodelcev PM 2,5 v zraku je davi za več kot 60-krat presegla mejno vrednost Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), poroča francoska tiskovna agencija AFP.