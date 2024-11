Slovenska delegacija v Turčijo po nove poslovne priložnosti

Ljubljana, 18. novembra - V Istanbul je danes prispela 20-članska slovenska poslovna delegacija, ki v Turčiji zasleduje nove poslovne priložnosti, so sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije. V njej so podjetja iz različnih sektorjev - od industrijskega, energetskega, logističnega in trgovskega do turističnega in nepremičninskega, so zapisali.