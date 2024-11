Nemčija bo Ukrajini dobavila 4000 dronov

Berlin, 18. novembra - Nemčija bo Ukrajini dobavila 4000 brezpilotnih letalnikov, ki so vodeni in podprti z umetno inteligenco, je danes napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Drone bo po njegovih besedah mogoče uporabiti do 40 kilometrov za fronto in bodo lahko uničili tudi sovražnikovo elektronsko obrambo pred droni.