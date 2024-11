Delodajalske organizacije pozivajo k razveljavitvi sistema omrežnine

Ljubljana, 18. novembra - Delodajalske organizacije so danes vlado in DZ pozvale k razveljavitvi oz. pomembni spremembi novega sistema omrežnine, za vmesni čas pa predlagale podaljšanje prehodnega obdobja. Med drugim opozarjajo, da bi novi sistem najbolj prizadel industrijo materialov, in menijo, da metodologija ni skladna z veljavno zakonodajo.