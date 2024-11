Lazzarini v luči izraelske prepovedi opozoril, da ni alternative za UNRWA

Ženeva, 18. novembra - Alternative agenciji Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) ni, je danes izjavil vodja agencije Philippe Lazzarini in ZN znova pozval, naj prepreči izvajanje izraelske zakonodaje, ki prepoveduje delovanje UNRWA v Izraelu in na zasedenem Vzhodnem Jeruzalemu. To bi namreč po njegovem mnenju ogrozilo delovanje agencije v Gazi.