Muzej Brooklyn v New Yorku obeležuje 200 let z razstavo o zlatu

New York, 19. novembra - Muzej Brooklyn v New Yorku 200 let delovanja obeležuje z razstavo, ki so jo naslovili Čisto zlato. Kot so zapisali v muzeju, razstava predstavlja veličino zlata, elementa, ki je navdihnil nešteto umetniških, modnih, filmskih, glasbenih in oblikovalskih del. Razstava združuje približno 500 eksponatov.