V Avstriji ÖVP, SPÖ in Neos v koalicijska pogajanja

Dunaj, 18. novembra - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalna stranka Neos so se po uvodnih pogovorih dogovorili o začetku uradnih koalicijskih pogajanj, je danes povedal kancler in vodja ÖVP Karl Nehammer. Po njegovem gre za zavezništvo razuma in političnega centra. Koalicija treh strank bi sicer bila sploh prva v zgodovini države.