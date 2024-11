Strokovnjaki na Dnevu Aris 2024 poudarili pomembnost povezovanja znanosti in gospodarstva za inovacijski preboj

Ljubljana, 18. novembra - Slovenija mora okrepiti povezovanje znanstvene in gospodarske dejavnosti, če želi biti mednarodno konkurenčna. Ključno je hitrejše financiranje prebojnih idej, večja podpora mladim raziskovalcem in spodbujanje tveganega kapitala, so ob začetku Dneva Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris) poudarili na razpravi.