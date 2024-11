Enajst osumljenih razširjanja in pridobivanja posnetkov spolnih zlorab otrok

Ljubljana, 18. novembra - Več slovenskih državljanov je preko različnih spletnih omrežij razširilo in pridobivalo posnetke spolnih zlorab otrok, so kriminalisti ugotovili v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi. Policija je identificirala 11 polnoletnih osumljencev kaznivih dejanj in osem mladoletnih žrtev. Med slednjimi ni slovenskih otrok.