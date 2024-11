Umrl avtor pesmi Edith Piaf Non, je ne regrette rien

Pariz, 18. novembra - V starosti 95 let je umrl skladatelj in pevec Charles Dumont, avtor pesmi Non, je ne regrette rien, ki jo je pela Edith Piaf. Sodeloval je tudi z ameriško pevko Barbro Streisand in francosko-italijansko zvezdnico iz 60. let prejšnjega stoletja Dalido. Umrl je po dolgi bolezni na svojem domu, poroča francoska tiskovna agencija dpa.