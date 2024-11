Ljubljana, 18. novembra - Začel se je evropski teden testiranja na okužbo s HIV, na spolno prenosljive okužbe ter na okužbe z virusoma hepatitisa B in C. Geslo letošnjega tedna je Testiraj, zdravi, prepreči. Namen tedna je ozaveščanje prebivalstva in zdravstvenega osebja o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja omenjenih okužb, so sporočili z NIJZ.