Kozamernikov Itas Trentino do nove zmage v Italiji

Ljubljana, 18. novembra - Pretekli konec so se slovenski odbojkarji in odbojkarice znova izkazali v tujih prvenstvih. V italijanskem prvenstvu je Jan Kozamernik v dresu Itas Trentina dosegel sedem točk in se s soigralci veselil nove zmage, tokrat s 3:1 na gostovanju pri ekipi Gas Sales Bluenergy Piacenza. Itas Trentino je na drugem mestu, pred njim je Sir Susa Vim Perugia.