Inšpektorat preveril komunalne in industrijske čistilne naprave

Ljubljana, 18. novembra - Inšpektorat RS za okolje in energijo se je v letošnji akciji usmerjenih nadzorov upravljavcev komunalnih čistilnih naprav osredotočil na tiste, ki Arsu niso predložili poročil o opravljenih občasnih ali trajnih meritvah za lani. Inšpektorji so do sedaj ugotovili več kršitev, največ težav pa opažajo pri čistilnih napravah, ki imajo več lastnikov.