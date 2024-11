Slovenija v ligi narodov brez presežka, a tudi prehudega padca

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 18. novembra - Slovenska nogometna reprezentanca je četrto izvedbo lige narodov končala v nedeljo z 1:1 na Dunaju. Po dve zmagi, poraza in remija sta pomenila tretje mesto v skupini z Norveško, Avstrijo in Kazahstanom. Kljub nekaj večjim željam, a tudi pričakovanemu padcu po evropskem prvenstvu, je to trenutna realnost reprezentančnega nogometa.