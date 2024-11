Direktorica Čufarjevega gledališča: Tudi v ljubiteljskih gledališčih vse več resnejših predstav

pogovarjala se je Tinkara Zupan

Jesenice, 19. novembra - Na Čufarjevih dnevih že nekaj let opažajo precejšen premik ljubiteljskih gledališč k resnejšim dramskim besedilom. Čeprav komedije še vedno prevladujejo, pa tudi te niso več zgolj lahkotne, temveč so večplastne in občinstvo vabijo k razmisleku, v pogovoru z STA ugotavlja direktorica Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Branka Smole.