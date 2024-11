Nadal: Ta teden bi rad le užival

Malaga, 18. novembra - Slovo legendarnega teniškega igralca Rafaela Nadala ta teden na finalu Davisovega pokala je v Španiji še enkrat povzročilo pravo evforijo in ljubitelji športa so vsaj delno pozabili vse katastrofe, ki so nedavno prizadele državo. GRACIAS RAFA, je napis na dvorani Palacio de deportes Jose Maria Martin Carpena v Malagi, ki bo gostila turnir.