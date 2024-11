Kaloh v odprtem pismu ostro nad Logarja

Ljubljana, 18. novembra - Samostojni poslanec Dejan Kaloh je v odprtem pismu pojasnil umik od Demokratov Anžeta Logarja. Zatrdil je, da je iz SDS izstopil iz osebnih razlogov in samospoštovanja, Logarjev izstop pa pripisal "bolni želji" po oblasti. Meni, da mu gre za politično preživetje in črpanje proračunskega denarja, besede o sodelovanju pa da so le leporečje.