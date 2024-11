Po letalski nesreči pri Gančanih policija nadaljuje zbiranje obvestil

Beltinci, 18. novembra - Po nedeljski nesreči letala pri Gančanih v Prekmurju vzrok nesreče še ni znan, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil. Potrdili so, da so v nesreči umrli trije ljudje; poleg pilota sta bila v letalu še dva potnika, so davi za STA povedali na Policijski upravi Murska Sobota.