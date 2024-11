Cene nafte nekoliko navzgor

Singapur, 18. novembra - Surova nafta se je v današnjem trgovanju nekoliko podražila, potem ko je ob koncu tedna prišlo do zaostrovanja vojaškega spopada med Ukrajino in Rusijo. Na razpoloženje na trgih po poročanju Reutersa še naprej vplivajo tudi zaskrbljenost glede povpraševanja na Kitajskem in napovedi o presežkih nafte na svetovnih trgih.