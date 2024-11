Pravljično Celje letos na devetih lokacijah z več kot 65 dogodki

Celje, 18. novembra - Zavod Celeia Celje je v sodelovanju s partnerji in ob podpori celjske občine pripravil program Pravljičnega Celja 2024. Ta bo letos na devetih prizoriščih potekal od 30. novembra do 31. decembra in postregel z več kot 65 dogodki. Tudi letos bo v Pravljičnem Celju kar nekaj novosti, prav tako pa se te obetajo v Pravljični deželi.