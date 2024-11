Dallas brez Dončića do sedme zmage, visok poraz Denverja

Oklahoma City, 18. novembra - Košarkarji iz Dallasa so v Oklahomi Cityju dosegli sedmo zmago v severnoameriški ligi NBA. V odsotnosti slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića, ki je tekmo izpustil zaradi bolečin v desnem kolenu, je blestel P.J. Washington, ki je dosegel 27 točk in pobral rekordnih 17 žog pod obročema. Telički so zmagali s 121:119.