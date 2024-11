Savinjčani s tremi porazi iz Nemčije

München, 17. novembra - Slovenski državni namiznoteniški prvaki, igralci Savinje, so na turnirju prvega kroga pokala Evropa v nemškem Grünwettersbachu ostali brez zmage. Najbližje so ji bili v zadnjem krogu, ko so proti španski ekipi Alzira izgubili z 2:3. V prvem krogu je bil s 3:0 boljši od njih Grünwettersbach, v drugem pa prav tako s 3:0 slovaška ekipa Vydrany.