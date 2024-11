Velika Britanija zadnja polfinalistka pokala BJK

Malaga, 17. novembra - Teniške igralke Velike Britanije so zadnje polfinalistke pokala Billie Jean King. V četrtfinalu so z 2:0 premagale branilko naslova Kanado. Emma Raducanu je najprej s 6:0 in 7:5 premagala Rebecco Marino, nato pa je bila Katie Boultar boljša od Leylah Fernandez. Po dveh posamičnih zmagah Britank igra dvojic ni bila več potrebna.