Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o potresu z magnitudo 2,7, ki so ga zabeležili pri slovenskem kraju Grgarju. Poročale so tudi o letalski nesreči pri Gančanih, v kateri so danes umrli trije ljudje in je ena hujših na slovenskih tleh v zadnjem desetletju.