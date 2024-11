Reporter o Janši in Logarju (18. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Silvester Šurla v uvodniku Osamosvojitelji so večni piše o ustanovitve nove stranke Demokrati. Avtor pri tem meni, da je Janez Janša zadnji, ki bi želel, da iz te stranke nastane nekaj velikega, po avtorjevem mnenju namreč načrtuje, da se bo Logar vrat vrnil nazaj v naročje in mu prinesel dodatne glasove, ki jih SDS ne more doseči.