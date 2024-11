Norveška in Anglija do prvih mest v skupinah B2 in B3

Ljubljana, 17. novembra - Norveška in Anglija sta si z visokima zmagama priigrali napredovanje v skupino A nogometne lige narodov. Angleži so na odločilni tekmi skupine B2 s 5:0 ugnali Irce, Norvežani pa v skupini B 3 z enakim izidom Kazahstan, a jim je do prvega mesta z remijem na Dunaju pomagala Slovenija.