MZEZ pred svetovnim dnem otrokovih pravic izpostavlja prizadevanja Slovenije na tem področju

Ljubljana, 18. novembra - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je ob današnjem evropskem dnevu za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in svetovnem dnevu otrokovih pravic, ki ga bomo obeležili v sredo, izpostavilo prizadevanja Slovenije za pravice otrok. Kot so spomnili v izjavi za javnost, bo januarja Slovenija začela triletni mandat v izvršnem odboru Unicefa.