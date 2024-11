V Bihaću del pokopališča namenili preminulim migrantom

Bihać, 17. novembra - V Bihaću na severozahodu Bosne in Hercegovine so del pokopališča namenili migrantom, ki so tam preminuli med potjo proti Evropski uniji. Odprtje urejenega dela pokopališča je potekalo v soboto, projekt pa so lokalne oblasti izvedle s pomočjo avstrijske nevladne organizacije SOS Balkan Route, poročajo mediji v BiH.