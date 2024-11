Ljubljana, 17. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru danes do 22. ure zaprt vozni pas. Do ponedeljka do 5. ure bo zaprt del primorske avtoceste od Črnega Kala do Srmina, v smeri proti Kopru.