Filipine dosegel supertajfun Man-yi

Manila, 17. novembra - Supertajfun Man-yi je danes dosegel osrednji filipinski otok Luzon, kjer je med prečkanjem goratega območja nekoliko oslabel in so ga premestili v kategorijo tajfunov. Vremenoslovci kljub temu svarijo pred močnimi poplavami, zemeljskimi plazovi in visokimi valovi. Zaradi neurja je svoje domove doslej zapustilo več kot 1,2 milijona ljudi.