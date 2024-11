Škofja Loka, 17. novembra - Svojci pogrešajo 43-letno Ano Razpet iz Škofje Loke. Nazadnje so jo videli v soboto okoli 9. ure v Podlubniku. Je suhe postave, visoka okoli 165 centimetrov, ima rjave oči in temno rjave lase, dolge do ramen, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.