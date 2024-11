Alpacem Kanal še naprej navdušuje navijače

Ljubljana, 16. novembra - Odbojkarji Alpacema Kanala še naprej navdušujejo svoje navijače. V devetem krogu državnega prvenstva so zabeležili še osmo zmago in zanesljivo držijo drugo mesto, takoj za ACH Volleyjem, ki še naprej ostaja brez izgubljenega niza, tokrat je s 3:0 zmagal na Ravnah. Krka je nekoliko presenetljivo zmagala v Mariboru in samo potrdila izenačenost ekip.