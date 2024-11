Mariborčanke tudi v Šempetru niso imele večjih težav

Ljubljana, 16. novembra - Odbojkarice OTP banke Branika nadaljujejo serijo zmag v državnem prvenstvu, zdaj so že pri številki osem. Sip Šempeter je ekipa, ki bi slovenskim podprvakinjam ob slabem dnevu lahko povzročila težave, a so bile Mariborčanke dovolj zanesljive, da so prišle do gladke zmage in še naprej držijo prvo mesto na prvenstveni lestvici.