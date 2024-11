Po 13 letih pri Svetem Juriju ob Ščavnici odprli nov vrtec

Sveti Jurij ob Ščavnici, 16. novembra - Pri Svetem Juriju ob Ščavnici so danes uradno namenu predali nov petoddelčni vrtec, s katerim so pridobili pet igralnic ter spremljajoče servisne in druge prostore, objekt pa je povezan tudi s starim vrtcem. Naložba je stala dobrih 3,2 milijona evrov. V kratkem bodo na streho namestili še sončno elektrarno.