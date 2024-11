SDS: Od avgusta imamo 600 novih članov

Ljubljana, 16. novembra - Na dan, ko je nekdanji dolgoletni član SDS Anže Logar ustanovil novo stranko Demokrati, v SDS poudarjajo, da so iz dneva v dan močnejši. Kot so zapisali na družbenih omrežjih, se jim je od avgusta do danes pridružilo več kot 600 novih članov, med njimi nekdanja poslanca SMC oziroma pozneje Konkretno Monika Gregorič in Gregor Perič.