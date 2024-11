Zbrani na ustanovnem kongresu Demokratov verjamejo v novo pot za Slovenijo

Maribor, 16. novembra - Ustanovni člani stranke Demokrati so ob začetku poti nove politične stranke optimistični, da bo Sloveniji ponudila drugačno pot, v njenem središču pa da bo preseganje delitev in sodelovanje. Somišljeniki Anžeta Logarja izpostavljajo tudi njegovo držo in pokončnost ter zatrjujejo, da so pripravljeni za delo v stranki zavihati rokave.