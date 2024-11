Zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra

Ljubljana, 16. novembra - Pred delovno zaporo na primorski avtocesti nastajajo zastoji, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kjer bo do nedelje do 22. ure zaprt vozni pas. Potovalni čas se tam trenutno podaljša za okoli 35 minut. Drugje po Sloveniji promet glede na podatke prometnoinformacijskega centra poteka tekoče.