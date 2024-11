V letu 2025 dodatna sredstva za onkologijo in štipendije

Ljubljana, 16. novembra - Odbor DZ za finance je končal obravnavo predloga sprememb proračuna za leto 2025, s katerim se odhodki zvišujejo na 17,1 milijarde evrov. Poslanci so predlagali več prerazporeditev sredstev na programe, ki so po njihovem mnenju zapostavljeni, od katerih je odbor podprl dodatna sredstva za onkološki inštitut in štipendije za pedagoške poklice.