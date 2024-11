V Bruslju dosegli dogovor o proračunu EU za 2025

Bruselj, 16. novembra - Svet EU in Evropski parlament sta ponoči dosegla politični dogovor o proračunu za leto 2025, ki se osredotoča na glavne politične prioritete unije. Proračun je težak skoraj 200 milijard evrov v obveznostih in nekaj več kot 155 milijard evrov v plačilih, so sporočile institucije EU.